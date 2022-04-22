В Новосибирске на десятиклассника завели уголовное дело за фейк о ВС РФ

Posted 22 апреля 2022, 01:13
Published 22 апреля 2022, 01:13
Modified 17 сентября 2022, 07:27
Updated 17 сентября 2022, 07:27
За фейк о Вооруженных силах России на школьника возбудили уголовное дело в Новосибирске. Поводом для начала дела стал комментарий к публикации в Телеграм-канале «Коалиция Новосибирск 2020». Об этом сообщил юрист и правозащитник на своей странице.
Павел Чиков рассказал, что на ученика 10 класса завели дело по статье о распространении заведомо ложной информации о ВС РФ. Комментировать ситуацию отказался как сам обвиняемый, так и его адвокат.
Отметим, что распространения фейков о армии РФ наказывается штрафом от 700 тысяч до 1,5 млн рублей. Также принудительными работами до трех лет.
Напомним, на 17-летнего школьника из Новосибирска завели уголовное дело о фейках про ВС РФ. Молодой человек прокомментировал один из постов.