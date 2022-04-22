В Новосибирске на десятиклассника завели уголовное дело за фейк о ВС РФ

За фейк о Вооруженных силах России на школьника возбудили уголовное дело в Новосибирске. Поводом для начала дела стал комментарий к публикации в Телеграм-канале «Коалиция Новосибирск 2020». Об этом сообщил юрист и правозащитник на своей странице.