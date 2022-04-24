19-летняя студентка-айтишница рассказала о жизни в коммуналке в центре Новосибирска

Коммунальная квартира разделена на три комнаты – в одной живет Кристина, в другой постоянно меняющиеся соседи, а третья просто пустует. Студентка рассказывает, что иногда с соседями приходится сложно. Были случаи, когда жильцы не убирались в своей комнате, впоследствии чего в доме появились мыши. Вывести их удалось, но неприятный осадок, конечно, остался. Чаще всего сложно договориться с соседями об уборке мест общего пользования. В квартире висит график уборки, но не все его торопятся соблюдать. Однако у Кристины были и хорошие соседи, с некоторыми она даже подружилась.