atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 24 апреля 2022, 07:44

Published 24 апреля 2022, 07:44

Modified 17 сентября 2022, 07:27

Updated 17 сентября 2022, 07:27

19-летняя студентка-айтишница рассказала о жизни в коммуналке в центре Новосибирска

19-летняя студентка-айтишница рассказала о жизни в коммуналке в центре Новосибирска

24 апреля 2022, 07:44
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Девушка рассказала, что жить с разными соседями - тяжело. Например, у новых жильцов есть попугай, который начинает петь в пять утра, что очень мешает.

Студентка Кристина поделилась, как живет в коммунальной квартире в центре Новосибирска. По словам девушки, у нее постоянно меняются соседи, с которыми иногда трудно живется.

19-летняя Кристина учится в колледже НГУЭУ на программиста. Коммуналка досталась семье от дедушки, но живет девушка там одна. По словам сибирячки, ее комната размером в 20 квадратных метров. Ей нравится жить в центре города – можно быстро добраться до учебы и все под рукой. Ее квартира находится на Вокзальной магистрали рядом с вокзалом Новосибирск-Главный.

Коммунальная квартира разделена на три комнаты – в одной живет Кристина, в другой постоянно меняющиеся соседи, а третья просто пустует. Студентка рассказывает, что иногда с соседями приходится сложно. Были случаи, когда жильцы не убирались в своей комнате, впоследствии чего в доме появились мыши. Вывести их удалось, но неприятный осадок, конечно, остался. Чаще всего сложно договориться с соседями об уборке мест общего пользования. В квартире висит график уборки, но не все его торопятся соблюдать. Однако у Кристины были и хорошие соседи, с некоторыми она даже подружилась.

Дом на Вокзальной магистрали, где проживает девушка, построили в далеком 1954 году. На потолке уже заметны трещины, а стены постепенно разваливаются, пишет НГС. Также в общих комнатах давно не было ремонта. Квартиросъемщики отказываются тратить деньги, потому что долго там не задерживаются, а постоянный жилец лишь один – Кристина. В будущем девушка все же хочет переехать из коммуналки.

Напомним, женщина из Новосибирска освоила профессию по сбору чужих вещей для переезда. Она помогает клиентам с переездом - собирает их вещи, сортирует и перевозит.

Материалы по теме
В Бердске из-за коронавируса не упала собираемость платежей за коммуналкуПочти 23 тысячи многодетных новосибирских семей не оплачивают коммуналку целикомВ Новосибирской области 25 тысяч семей получают субсидию на оплату коммуналки
#Общество#Новосибирск
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика