Аномальная жара до +23 градусов вернется в Новосибирск на следующей неделе

Posted 24 апреля 2022, 03:42
Published 24 апреля 2022, 03:42
Modified 17 сентября 2022, 07:27
Updated 17 сентября 2022, 07:27
В Новосибирске ожидается потепление до +15…+23 градусов в середине следующей недели. При этом синоптики обещают пасмурность и местами дожди.
По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в понедельник, 25 апреля, после ночных заморозков воздух прогреется до +8…+10 градусов. Осадков по области не прогнозируется, однако синоптики не исключают ветер с порывами о 13 м/с.
Сервис «Яндекс.Погода» самыми жаркими днями выделил 27 и 29 апреля. В среду столбики термометра поднимутся до +16 градусов. День будет солнечным и малооблачным.
Жара до +23 градусов накроет Новосибирск в пятницу. При этом синоптики обещают пасмурную погоду, но без осадков.