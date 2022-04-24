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Posted 24 апреля 2022, 03:42

Published 24 апреля 2022, 03:42

Modified 17 сентября 2022, 07:27

Updated 17 сентября 2022, 07:27

Аномальная жара до +23 градусов вернется в Новосибирск на следующей неделе

Аномальная жара до +23 градусов вернется в Новосибирск на следующей неделе

24 апреля 2022, 03:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В области и городе начнет резко теплеть уже с понедельника, 25 апреля.

В Новосибирске ожидается потепление до +15…+23 градусов в середине следующей недели. При этом синоптики обещают пасмурность и местами дожди.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в понедельник, 25 апреля, после ночных заморозков воздух прогреется до +8…+10 градусов. Осадков по области не прогнозируется, однако синоптики не исключают ветер с порывами о 13 м/с.

Сервис «Яндекс.Погода» самыми жаркими днями выделил 27 и 29 апреля. В среду столбики термометра поднимутся до +16 градусов. День будет солнечным и малооблачным.

Жара до +23 градусов накроет Новосибирск в пятницу. При этом синоптики обещают пасмурную погоду, но без осадков.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погода
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