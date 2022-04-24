Что нельзя делать со скорлупой от пасхальных яиц 2022: традиции и правила

Скорлупу освященных пасхальных яиц лучше не выбрасывать в мусорное ведро, как и другие остатки еды. Конечно, священники считают, что окропленная святой водой пища на Пасху не делает её святой. Это только благословение на трапезу. Тем не менее, многие верующие уверены, что на свалку лучше не выкидывать такие продукты.