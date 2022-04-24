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Posted 24 апреля 2022, 03:15

Published 24 апреля 2022, 03:15

Modified 17 сентября 2022, 07:27

Updated 17 сентября 2022, 07:27

Опубликована программа празднования Дня Победы-2022 в Новосибирске

Опубликована программа празднования Дня Победы-2022 в Новосибирске

24 апреля 2022, 03:15
Фото: Медиахолдинг1Mi.
День Победы в 2022 году в Новосибирской области проведут в традиционном полном формате. Программу патриотических акций на май опубликовал мэр Анатолий Локоть в своём Telegram-канале.

На кануне праздника, 8 мая, на Монументе Славы состоится акция «Свеча памяти». Начало в 22:00.

Основные празднования пройдут 9 мая. В 10:00 новосибирцы и гости города смогут наблюдать парад войск Сибирского гарнизона на площади Ленина. Шествие Бессмертного полка запланировано на 10:45. Колоны пройдут с улицы Максима Горького, 78 по Красному проспекту до Дома офицеров.

В Первомайском сквере в 12:00 состоится программа «Новосибирск. Во имя Победы!». Цветы к Вечному огню начнут возлагать в 12:30.

В 15:00 в зале концертного комплекса им. В. Маяковского покажут фильм «Освобождение». Главная праздничная программа «Новосибирск - Город трудовой доблести» в центре Новосибирска состоится в 19:00. Запуск салютов – в 21:50 на площади Ленина и Михайловской набережной.

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