Опубликована программа празднования Дня Победы-2022 в Новосибирске

В 15:00 в зале концертного комплекса им. В. Маяковского покажут фильм «Освобождение». Главная праздничная программа «Новосибирск - Город трудовой доблести» в центре Новосибирска состоится в 19:00. Запуск салютов – в 21:50 на площади Ленина и Михайловской набережной.