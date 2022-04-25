83 пожара произошли на выходных в Новосибирской области

Уточняется, что 59 возгораний случились из-за сжигания сухой травы и мусора на открытых территориях и в мусорных контейнерах. Всего за 2022 год произошло 739 пожаров, а 500 из них из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе 57 случаев при курении.