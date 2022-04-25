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Posted 25 апреля 2022, 04:27

Published 25 апреля 2022, 04:27

Modified 17 сентября 2022, 07:27

Updated 17 сентября 2022, 07:27

83 пожара произошли на выходных в Новосибирской области

83 пожара произошли на выходных в Новосибирской области

25 апреля 2022, 04:27
Фото: Медиахолдинг1Mi.
59 возгораний произошли из-за сжигания сухой травы и листвы.

В Новосибирской области за прошедшие выходные 23 и 24 апреля произошло 83 пожара. Об этом передают в мэрии Новосибирска 25 апреля.

Уточняется, что 59 возгораний случились из-за сжигания сухой травы и мусора на открытых территориях и в мусорных контейнерах. Всего за 2022 год произошло 739 пожаров, а 500 из них из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе 57 случаев при курении.

Напомним, на территории Новосибирской области введен особый противопожарный режим. В связи с этим запрещено разводить костры, сжигать мусор, траву, листву, другие горючие материалы на территориях, примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.

В апреле произошел крупнейший пожар в Новосибирской области - в Венгеровском районе сгорела деревня. Из пятнадцати домов не удалось спасти четыре дома и квартиру, пояснили в ЕДДС Венгеровского района. Дома были нежилые, а вот в квартиру в двухквартирнике хозяйка приезжала.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Пожар
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