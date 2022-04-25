Официальный сайт движения «Бессмертный полк» - https://www.moypolk.ru/. Впервые шествие прошло 9 мая 2012 года в Томске. Акцию придумал томские общественники, которых тут же поддержали городские жители. В тот день, более 6 тысяч человек вышли на шествие «Бессмертного полка». За десять лет этот сайт собрал более 824 тысяч историй об участниках Великой Отечественной войны. Отличительной чертой является эмблема звезды с журавлями, которые символизируют память о погибших солдат.