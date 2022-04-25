Кто должен подать налоговую декларацию до 4 мая 2022 в России

Отдельные категории россиян должны отчитаться о налогах, полученных в 2021 году, до 4 мая 2022 года. Об этом напомнили в Управление ФНС России. Рассказываем, кто обязан подать налоговую декларацию и куда отправлять сведения.

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