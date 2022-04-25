Кто должен подать налоговую декларацию до 4 мая 2022 в России

Posted 25 апреля 2022, 10:22
Published 25 апреля 2022, 10:22
Modified 17 сентября 2022, 07:27
Updated 17 сентября 2022, 07:27
В лице налогоплательщиков индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие. Они должны самостоятельно просчитать НДФЛ и предоставить его в налоговый орган по форме 3-НДФЛ.
В каких случаях необходимо предоставить налоговую декларацию:
- Если человек продал недвижимость, которая находилась в собственности меньше минимального срока владения.
- Если получил в подарок транспорт, ценные бумаги или недвижимое имущество.
– Выиграл в лотерею сумму не более 15 тысяч рублей.
– Сдавал имущество в аренду.
– Получал доход из-за рубежа.
Как и где оформить декларацию о налогах:
Заполнить декларацию можно легко через Личный кабинет на сайте ФНС России. Там же можно скачать документ в программе «Декларация» и направить в налоговый орган.
Для жителей Новосибирской области есть возможность оформить её на бумаге и отнести в МФЦ или налоговую инспекцию. Также предлагается отправить по почте.
Срок предоставления декларации не распространяется на случаи получения вычета по НДФЛ. А вот оплатить налоги на доходы физических лиц необходимо не позднее 15 июля 2022 года.