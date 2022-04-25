Летевший в Кузбасс самолет «РусЛайн» экстренно сел в Новосибирске

Posted 25 апреля 2022, 10:57
Published 25 апреля 2022, 10:57
Modified 17 сентября 2022, 07:27
Updated 17 сентября 2022, 07:27
Накануне ночью 25 апреля в новосибирском аэропорту Толмачево совершил экстренную посадку самолет компании «РусЛайн». Лайнер держал путь рейса Кемерово-Екатеринбург-Москва.
По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, приземление произошло в 1 час ночи в понедельник. Причиной вынужденной посадки стала техническая неисправность.
«Рейс отложили на время замены борта. Вылет ожидает 31 человек», - уточнили в ведомстве.
Правоохранители по факту произошедшего начали проверку. Они выяснят, соблюдаются ли права пассажиров.