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Posted 25 апреля 2022, 07:43

Published 25 апреля 2022, 07:43

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

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Поиск ветерана по фамилии: узнать, где воевали участники ВОВ – список сайтов

25 апреля 2022, 07:43
Фото: Медиахолдинг1Mi
С помощью онлайн-сервисов можно найти солдата Великой отечественной войны по фамилии, а также выяснить, где он воевал, какие награды получил и где похоронен.

Список сайтов по поиску участников ВОВ

«Память народа»

Это база данных всех участников ВОВ от Министерства обороны России. На сайте Фронтовика можно найти по фамилии, году рождения, а также в расширенном поиске по месту призыва и месту службы.

В досье каждого солдата указаны его личные данные, наградные листы, информация о захоронении. Также все желающие могут добавить фотографии и историю своего участника войны на сайте.

Фото: Медиахолдинг1Mi

«ОБД - Мемориал»

Это обобщенный банк данных Министерства обороны России. На сайте представлены архивы, фото, информация о пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Солдата можно найти по фамилии, имени и году рождения.

«Подвиг народа»

Электронный банк документов, относящихся к периоду Великой Отечественной войны. Содержимое банка данных составляют документы Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, а именно наградные дела и документы по оперативному управлению боевыми действиями. В архиве есть данные о пропавших без вести, погибших, вернувшихся с Великой Отечественной войны.

Фото: Медиахолдинг1Mi

«Бессмертный полк»

На этом сайте можно найти сведения об участниках Великой Отечественной войны, в том числе тружениках тыла – живых, умерших, погибших и пропавших без вести.

«Солдат»

На этом сайте можно самостоятельно найти информацию о военнослужащих. Вы можете увидеть сводный перечень погибших солдат, список военнопленных. В базе есть информация о сотнях военнослужащих.

«Бессмертный полк России»

В базе можно найти ветерана, обратиться за помощью и самостоятельно добавить информацию о солдате.

Напомним, ранее Atas.info писал, какой официальный сайт «Бессмертный полк» 2022 – и в чем разница. Первое и официальное движение «Бессмертного полка» было организовано в 2012 году в Томске. Создатели придерживались определенной идеи на протяжении всего десятилетия. В 2015 году было создано еще одно движение – «Бессмертный полк России». Акцию поддерживают на федеральном уровне. С ним сотрудничают крупнейшие проекты.

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