В Новосибирской области от укусов клещей пострадали 44 человека

Posted 25 апреля 2022, 05:10
Published 25 апреля 2022, 05:10
Modified 17 сентября 2022, 07:27
Updated 17 сентября 2022, 07:27
Специалисты зафиксировали 44 случая укусов клещей в Новосибирской области с 18 по 24 апреля. Об этом сообщил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов на оперативном заседании в областном правительстве 25 апреля.
С начала сезона активности членистоногих 14 человек покусали в Новосибирске и Искитимском районе. Всего клещей сняли с 44 сибиряков за прошедшую неделю.
Александр Щербаков заявил, что резкая активность клещей связана с наступлением жары в регионе. Специалисты призывают дачников и отдыхающих в лесу соблюдать осторожность.
Напомним, ранее Atas.info писал о мастерицы драгоценных украшений из Новосибирска Анастасии, которая стала жертвой энцефалитного клеща.