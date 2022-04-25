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Posted 25 апреля 2022, 05:10

Published 25 апреля 2022, 05:10

Modified 17 сентября 2022, 07:27

Updated 17 сентября 2022, 07:27

В Новосибирской области от укусов клещей пострадали 44 человека

В Новосибирской области от укусов клещей пострадали 44 человека

25 апреля 2022, 05:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сезон активности клещей начался в регионе из-за потепления.

Специалисты зафиксировали 44 случая укусов клещей в Новосибирской области с 18 по 24 апреля. Об этом сообщил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов на оперативном заседании в областном правительстве 25 апреля.

С начала сезона активности членистоногих 14 человек покусали в Новосибирске и Искитимском районе. Всего клещей сняли с 44 сибиряков за прошедшую неделю.

Александр Щербаков заявил, что резкая активность клещей связана с наступлением жары в регионе. Специалисты призывают дачников и отдыхающих в лесу соблюдать осторожность.

Напомним, ранее Atas.info писал о мастерицы драгоценных украшений из Новосибирска Анастасии, которая стала жертвой энцефалитного клеща.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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