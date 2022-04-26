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Posted 26 апреля 2022, 08:52

Published 26 апреля 2022, 08:52

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

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Как выложить фото ветерана на сайте «Бессмертный полк» 2022: инструкция с картинками

26 апреля 2022, 08:52
Фото: pixabay.com
Существует два сайта «Бессмертного полка». На них можно выложить фото и историю вашего ветерана. Подробную инструкцию – смотрите в материале Atas.info.

Сайт «Бессмертный полк»

Официальный сайт движения «Бессмертный полк» - https://www.moypolk.ru/.

Акцию придумали томские общественники в 2012 году. За десять лет этот сайт собрал более 825 тысяч историй об участниках Великой Отечественной войны. Его отличительной чертой является эмблема звезды с журавлями, которые символизируют память о погибших солдат.

Сайт «Бессмертный полк России»

Сайт ООД «Бессмертный полк России» - https://www.polkrf.ru/.

Это федеральный проект. Его создали в 2015 году. Информацию о шествии распространяют официальные пресс-службы органов государственной власти, а также Средства Массовой Информации. Отличительной чертой сайта является эмблема звезды с Георгием-Победоносцем.

Подробная инструкция

Заходим на сайт https://www.moypolk.ru/.

Для того, чтобы добавить ветерана на сайт, необходимо пройти регистрацию в личном кабинете или нажать «войти». В окне регистрации укажите свой email, номер телефона, пароль, фамилию, имя и отчество. Нажмите кнопку «зарегистрироваться».

Далее переходим на главную страницу сайта и нажимаем «Запиши деда в полк».

Теперь вы можете загрузить фамилию, имя, отчество, фотографию и добавить историю. Не выходя из регистрации солдата, вы можете бесплатно восстановить старый снимок в онлайн-сервисе. Далее выберете регион, куда автоматически впишется в Народную летопись ваш фронтовик.

Затем переходим к информации отправителя. Ваше имя и степень родства будет находиться в общем доступе. Другие личные контакты будут скрыты.

После того, как вы нажмёте кнопку «Сохранить» история попадет к координатору вашего населённого пункта. Через несколько дней она будет опубликована. Однако на сайте координаторы уточняют, что сейчас к ним поступают тысячи заявок и одобрение может происходить до месяца.

Следующий сайт - «Бессмертный полк России»

Заходим - https://www.polkrf.ru/. Чтобы добавить историю фронтовика, вам необходимо пройти регистрацию в «Личном кабинете» в правом верхнем углу. Введите логин (электронную почту), пароль и номер телефона. Затем нажмите «Зарегистрироваться».

Для добавления истории солдата, необходимо нажать на кнопку «База ветеранов», а затем кликнуть на «Добавить ветерана». Там вы можете поместить фотографию, фамилию, имя, отчество и историю о вашем солдате. Качество фотографий на этом сайте можно улучшить бесплатно.

Добавляем историю герояДобавляем историю героя
Добавляем историю героя

Для добавления фото есть ряд ограничений. Подробнее можете ознакомиться тут - https://www.polkrf.ru/news/glavnye-sobytiya/bessmertnyj-polk-onlajn-pravila-podachi-zayavok-3636/

Например, на фото должен быть изображен ветеран, лицо которого отчетливо видно, фото, расположенное боком или вверх ногами не допускается, а также дизайнерские рамки с данными ветерана вокруг портрета (фото штендера).

Напомним, ранее Atas.info писал, чем отличаются сайты "Бессмертного полка" и какой из них официальный. Так, первое и официальное движение «Бессмертного полка» было организовано в 2012 году в Томске. Создатели придерживались определенной идеи на протяжении всего десятилетия. В 2015 году было создано еще одно движение – «Бессмертный полк России». Акцию поддерживают на федеральном уровне. С ним сотрудничают крупнейшие проекты.

Два сайта «Бессмертный полк» 2022 – какой официальный и в чем разница
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