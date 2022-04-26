Напомним, ранее Atas.info писал, чем отличаются сайты "Бессмертного полка" и какой из них официальный. Так, первое и официальное движение «Бессмертного полка» было организовано в 2012 году в Томске. Создатели придерживались определенной идеи на протяжении всего десятилетия. В 2015 году было создано еще одно движение – «Бессмертный полк России». Акцию поддерживают на федеральном уровне. С ним сотрудничают крупнейшие проекты.