Карта завода «Азовсталь» в Мариуполе: что происходит 26 апреля после отмены штурма

Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волына записал видео с призывом мировых лидеров спасти боевиков «Азова» (запрещёно в РФ) и эвакуировать их с «Азовстали». Майор признает, что украинские власти их фактически бросили и военным путём их не спасти, а сами они не могут вырваться из блокады. Ранее тот же офицер заявлял, что его подразделение отличилось при воссоединении частей 36-й бригады с нацбатальоном на территории «Азовстали», сообщает «Царьград».