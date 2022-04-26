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Posted 26 апреля 2022, 02:30

Published 26 апреля 2022, 02:30

Modified 17 сентября 2022, 07:27

Updated 17 сентября 2022, 07:27

Территория завода "Азовсталь" в Мариуполе

Карта завода «Азовсталь» в Мариуполе: что происходит 26 апреля после отмены штурма

26 апреля 2022, 02:30
Фото: Медиахолдинг1Mi. Территория завода "Азовсталь" в Мариуполе
Никто не воспользовался гуманитарным коридором для эвакуации мирных жителей с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе 25 апреля. Пленный боец нацгвардии Украины рассказал, как устроены подземные бункеры на «Азовстали».

Эвакуация мирных граждан с комбината «Азовсталь» в Мариуполе была снова сорвана властями Украины, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев. «По состоянию на 20:00 мск 25 апреля 2022 года предлагаемым гуманитарным коридором так никто и не воспользовался», — цитирует генерала РИА Новости.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что заблокированным на комбинате подразделениям «осталось недолго». «В Мариуполе ситуация пока еще остается сложной, но эта сложность сконцентрирована в «Азовстали». Остается костяк неонацистов, штурма активного нет, как сказал президент (РФ Владимир Путин, – ред.). Тем не менее, мы понимаем, что им осталось недолго», – цитирует РИА Новости слова Пушилина.

Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волына записал видео с призывом мировых лидеров спасти боевиков «Азова» (запрещёно в РФ) и эвакуировать их с «Азовстали». Майор признает, что украинские власти их фактически бросили и военным путём их не спасти, а сами они не могут вырваться из блокады. Ранее тот же офицер заявлял, что его подразделение отличилось при воссоединении частей 36-й бригады с нацбатальоном на территории «Азовстали», сообщает «Царьград».

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На территории металлургического комбината «Азовсталь» построены бункеры, которые уходят под землю на несколько ярусов. Пленный боец Национальной гвардии Украины рассказал, что происходит на «Азовстали».

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«Бункеры — советской постройки, монолитная железобетонная конструкция под цехами завода, с тоннелями, выходами. Был внутри на 2-х блиндажах. Коридор подземный, спускаешься и там комната большая. В этой комнате находятся деревянные нары и трехэтажные кровати. И все, там туалет есть, техническая вода установлена», — цитирует его рассказ телеграм-канал «Известий».

Отменить штурм металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе приказал Президент РФ Владимир Путин, 21 апреля, на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу. «Мы должны думать о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров», - заявил президент. Шойгу докладывал, что для «завершения работы на «Азовстали» требовалось 3-4 дня. Путин гарантировал всем сдавшимся в плен жизнь и достойное обращение.

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#Политика#Украина#Спецоперация#Боевые действия
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