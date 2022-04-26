atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 26 апреля 2022, 08:20

Published 26 апреля 2022, 08:20

Modified 17 сентября 2022, 07:27

Updated 17 сентября 2022, 07:27

Призрачную ферму под названием «Мираж» нашли в Новосибирской области

Призрачную ферму под названием «Мираж» нашли в Новосибирской области

26 апреля 2022, 08:20
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В 2022 году специалисты обнаружили всего 60 несуществующих ферм.

Специалисты Россельхознадзора нашли фантомную животноводческую ферму «Мираж» в Новосибирской области. Там якобы изготавливали мясо и продавали по всей России, при этом на деле не существуя.

Всего с начала 2022 года по стране выявили 60 призрачных предприятий. Одна из таких была в Новосибирской области.

Оказалось, что фермы «Мираж» не существовало по документам, но при этом, там обитало 500 голов крупного рогатого скота. Также отмечалось изготовление на территории предприятия 15 тонн мяса.

Как отметили в региональном управлении Россельхознадзора, фермеры указывали, что даже продавали свою продукцию в Московскую область. Также их товары якобы прошли лабораторные исследования.

«Это ложные сведения, внесенные в ФГИС «ВетИС». Организация ООО «Мираж» – аннулирована и исключена из реестра», – добавили в Россельхознадзоре по Новосибирской области.

Ранее губернатор Новосибирской области заявлял, что ведущих пал травы фермеров лишат государственной поддержки.

Материалы по теме
Ферма под Новосибирском выставила на продажу 20 пони из-за короновирусаВетеринары опровергли слухи об африканской чуме на ферме под НовосибирскомВ пригороде Новосибирска огонь на ферме уничтожил 40 телят и свинейНовосибирские агрофирмы лишат господдержки за пал травы
#Бизнес#Новосибирская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика