Двое друзей охотников задохнулись в палатке в Новосибирской области

Posted 27 апреля 2022, 04:52
Published 27 апреля 2022, 04:52
Modified 17 сентября 2022, 07:27
Updated 17 сентября 2022, 07:27
В минувшие выходные возле села Польяново Новосибирской области в палатке обнаружили двух мертвых охотников. Мужчины уснули с включенной газовой горелкой и задохнулись.
Как рассказали Atas.info в СУ СК России по региону, охота на уток закончилась трагедией на территории нашей области для двух жителей Омска. Мужчины были друзьями, а в Чистоозерный район приехали, чтобы провести время с сыновьями одного из них.
«Всего их было четверо – два сынах, их отец и его друг. Охотники разбили палатку и решили отапливать её на ночь газовой горелкой. Не уследив, на утро друзья не проснулись – задохнулись. Проверка уголовно-процессуальная зарегистрирована», - сообщили Atas.info в Следственном комитете Новосибирской области.
О том, в каком состоянии сыновья погибшего неизвестно. Предположительно, один может находиться в реанимации. Информация уточняется.