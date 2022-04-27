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Posted 27 апреля 2022, 06:44

Published 27 апреля 2022, 06:44

Modified 17 сентября 2022, 07:29

Updated 17 сентября 2022, 07:29

Легальные киоски запретили сносить в Новосибирске

Легальные киоски запретили сносить в Новосибирске

27 апреля 2022, 06:44
Фото: Медиахолдинг1Mi.
При наличии двух условий демонтаж запретили осуществлять до 1 января 2023 года.

В среду, 27 апреля, в Новосибирске ввели мораторий на снос части киосков в городе. Решение одобрили на Совете депутатов.

Запрет демонтажа нестационарных торговых объектов продлиться до 1 января 2023 года. Это коснётся киосков, которые попадают под два условия.

«Первое - объект был размещен ранее законно, но срок договора истек. Второе – собственник своевременно платит за пользование муниципальной землей», - сказал на сессии горсовета глава департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Виталий Витухин.

Также Витухин напомнил, что задолжавшим за аренду владельцам киосков необходимо сделать оплату до 30 мая. В противном случае, мораторий на них не распространится.

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#Бизнес#Новосибирск
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