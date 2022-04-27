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Posted 27 апреля 2022, 03:53

Published 27 апреля 2022, 03:53

Modified 17 сентября 2022, 07:27

Updated 17 сентября 2022, 07:27

Жилищный сертификат для сирот увеличили в Новосибирской области

Жилищный сертификат для сирот увеличили в Новосибирской области

27 апреля 2022, 03:53
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Также изменений ряд условий предоставления жилищного сертификата детям-сиротам.

Сумму жилищного сертификата для детей-сирот увеличили до 3 миллионов рублей в Новосибирской области. Об этом рассказала заместитель министра труда и социального развития региона Ольга Потапова на брифинге 26 апреля.

Новосибирским сиротам предоставляют сертификат на покупку недвижимости с 2021 года. В апреле 2022-го сумму выплат увеличили до 2,25 – 3,15 млн рублей.

Также, как отметила Ольга Потапова, произошли изменения по условиям выдачи сертификатов. В частности, для сирот отменили требование по срокам трудоустройства и разрешили добавлять свои личные деньги к сертификату для покупки жилья.

При этом остались такие условия, как отсутствие судимости, дееспособность и возраст от 23 лет.

По данным министерства труда, в Новосибирской области претендуют на получение жилищного сертификата 3,5 тысяч детей-сирот. С его помощью они могут купить квартиру в новостройке или на вторичном рынке.

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#Общество#Новосибирск
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