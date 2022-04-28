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Posted 28 апреля 2022, 08:15

Published 28 апреля 2022, 08:15

Modified 17 сентября 2022, 07:29

Updated 17 сентября 2022, 07:29

Директор «Горностая» в Новосибирске зарабатывает больше других руководителей школ

Директор «Горностая» в Новосибирске зарабатывает больше других руководителей школ

28 апреля 2022, 08:15
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Директор вечерней школы №15 в Дзержинском районе зарабатывает всего 16 тысяч рублей в месяц.

Департамент образования мэрии Новосибирска опубликовал декларацию о ежемесячных доходах, которые получили директора школ в 2021 году.

Самая высокая заработная плата оказалась у руководителя гимназии №6 «Горностай» в Академгородке Ирины Путинцевой. Директор зарабатывает 146 тысяч в месяц. Добавим, что в 2020 году она тоже лидировала, ее зарплата составляла 134 тысячи рублей в месяц.

Второе место по размеру зарплаты у «Второй Новосибирской гимназии». Директор школы – Ирина Михно зарабатывает 130 тысяч в месяц.

Третье место занимает «Лицей № 130 имени академика М.А.Лаврентьева», директором которого является Сергей Сопочкин. Руководитель зарабатывает 122 тысячи рублей каждый месяц.

Далее места распределились следующим образом:

  1. «Лицей № 22 «Надежда Сибири» (Центральный округ) — 120 тысяч рублей
  2. «Лицей №185» (Октябрьский район) — 114 тысяч рублей
  3. «Лицей № 176» (Кировский район) — 112 тысяч рублей
  4. «Гимназия № 1» (Центральный округ) — 110 тысяч рублей
  5. «Инженерный лицей Новосибирского государственного технического университета» (Ленинский район)
  6. «Гимназия № 15» (Дзержинский район) — 109 тысяч рублей
  7. «Новосибирская классическая гимназия № 17» (Ленинский район) — 108 тысяч рублей

Меньше всех зарабатывают директоры школ Первомайского района. Их доходы начинаются от 30 тысяч рублей (школа №154) и заканчиваются 80 тысячами рублей (школа №141). А вот самая маленькая зарплата у директора вечерней школы №15 в Дзержинском районе. Руководитель ежемесячно получает всего 16 тысяч рублей.

Самая низкая зарплата в общем списке — у директора вечерней школы №15 в Дзержинском районе. Ежемесячно он зарабатывает 16,5 тысяч рублей.

Напомним, раскрыты подробности смерти девятиклассницы в школьном туалете гимназии №6 «Горностай» в Новосибирске. Трагедия произошла вечером 21 апреля. Тело 15-летней девочки обнаружили в туалете учебного заведения. ОТС сообщает, что подросток свела счеты с жизнью. Известно, что школьница оставила дома прощальную записку. В ней она жаловалась на проблемы с внешностью.

#Образование
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