Крупнейший щебеночный завод в Новосибирской области ушёл в простой

В Тогучинском районе под Новосибирском с февраля в простое находится Камнереченский щебеночный завод. Он является филиалом «Первой нерудной компании». По словам сотрудников предприятия, уже в январе 2022 года на заводе трудились лишь 200 человек – раньше количество работников достигало 500. Коллектив утверждает, что с 1 февраля их перевели на 2/3 от средней зарплаты и отправили на месяц домой. После этого вынужденный простой продлили до 31 марта.