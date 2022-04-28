Около 6 тысяч ветеранов осталось в Новосибирской области на 2022 год

Кроме того, дополнительную выплату начисляют в месяц бывшим детям и взрослым узникам гетто, участникам и инвалидам ВОВ – по 1000 рублей. Чуть меньше, 500 рублей, получают ежемесячно военнослужащие, проходившие службу в частях, не входивших в состав армии с 22 июля 1941 года по 3 сентября 1945-го. А также вдовы погибших на войне с Финляндией, Японией, на Великой Отечественной и блокадники.