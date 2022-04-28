Разбившийся под Новосибирском каскадер из «Бригады» Шилов не может говорить и дышать

«Вообще папа передает нам свои эмоции, мы их видим по одному взгляду. Он может нахмуриться, показать переживание – такое бывает, когда его перевозят куда-то или перекладывают. Видно, что ему, такому спортивному мужчине – это нелегко осознавать. Улыбается редко, однако радость в его глазах видна, особенно, когда с ним разговаривает жена. Бывают моменты, когда он даже не может сдержать слез», - поделилась Катя Шилова.