Уборщицу из Киргизии арестовали в Новосибирске из-за найденных 7-ми миллионов рублей

Правоохранители изъяли записи видеонаблюдения и выяснили, что оставленную сумку забрала уборщица. Однако подозреваемая до сих пор продолжает заявлять о своей невинности. По ее словам, в сумке лежала белая ткань, маска и флешка, но денег в ней не было. При этом записи с камер видеонаблюдения свидетельствуют о том, что к сумке никто другой не притрагивался.