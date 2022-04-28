Уборщицу из Киргизии арестовали в Новосибирске из-за найденных 7-ми миллионов рублей

Posted 28 апреля 2022, 01:31
Published 28 апреля 2022, 01:31
Modified 16 августа 2022, 22:33
Updated 16 августа 2022, 22:33
В Новосибирске уборщица нашла несколько миллионов рублей, а позже ее арестовали. По версии прокуратуры, женщина из Киргизии 4 ноября 2021 года нашла черную сумку недалеко от БЦ «Речной вокзал». С находкой она отправилась на работу в гостиницу.
Позже местный бизнесмен обратился в полицию с заявлением о пропаже 7 миллионов рублей. Мужчина рассказал, что собирался отдать деньги на деловой встрече. Перед этим предприниматель встретился с друзьями в ресторане, где выпил алкоголь, забыл сумку на тротуаре и уехал домой.
Правоохранители изъяли записи видеонаблюдения и выяснили, что оставленную сумку забрала уборщица. Однако подозреваемая до сих пор продолжает заявлять о своей невинности. По ее словам, в сумке лежала белая ткань, маска и флешка, но денег в ней не было. При этом записи с камер видеонаблюдения свидетельствуют о том, что к сумке никто другой не притрагивался.
Уголовное дело с обвинительным заключением по статье «Кража» направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Первое судебное заседание пройдет 5 мая 2022. Уборщице грозит до 10 лет колонии.