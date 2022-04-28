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Posted 28 апреля 2022, 04:09

Published 28 апреля 2022, 04:09

Modified 17 сентября 2022, 07:29

Updated 17 сентября 2022, 07:29

В Новосибирске компанию по ремонту дорог оштрафовали за взятку экспертам ТУАД

В Новосибирске компанию по ремонту дорог оштрафовали за взятку экспертам ТУАД

28 апреля 2022, 04:09
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Управление знало о плохом качестве дорог, но согласились взять деньги. В отношении взяткодателя было возбуждено административное дело, а в отношении ТУАД - уголовное.

В 2020 году предприниматели компании «СК Рубин» дали взятку экспертам ТУАД в Новосибирске. По сообщению Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, подкуп специалистов был с целью «закрыть глаза» на качество асфальта.

За 40 тысяч рублей специалисты Территориального управления автомобильных дорог согласились подделать данные. В отношении «СК Рубин» было возбуждено административное дело по статье: «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Суд назначил наказание в размере 500 тысяч рублей. Штраф выплатили в день вынесения решения суда.

В отношении экспертов ТУАД прокуратура возбудила уголовное дело. По факту, обвиняемые знали о плохом качестве дорог. Однако вместо исправления и ремонта, подозреваемые взяли деньги. Уголовные дела были возбуждены в мае 2021 года. В апреле 2022 расследование было завершено. Дело рассмотрит Карасукский районный суд.

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#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область
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