В Новосибирске компанию по ремонту дорог оштрафовали за взятку экспертам ТУАД

За 40 тысяч рублей специалисты Территориального управления автомобильных дорог согласились подделать данные. В отношении «СК Рубин» было возбуждено административное дело по статье: «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Суд назначил наказание в размере 500 тысяч рублей. Штраф выплатили в день вынесения решения суда.