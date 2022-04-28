В Новосибирске компанию по ремонту дорог оштрафовали за взятку экспертам ТУАД

Posted 28 апреля 2022, 04:09
Published 28 апреля 2022, 04:09
Modified 17 сентября 2022, 07:29
Updated 17 сентября 2022, 07:29
В 2020 году предприниматели компании «СК Рубин» дали взятку экспертам ТУАД в Новосибирске. По сообщению Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, подкуп специалистов был с целью «закрыть глаза» на качество асфальта.
За 40 тысяч рублей специалисты Территориального управления автомобильных дорог согласились подделать данные. В отношении «СК Рубин» было возбуждено административное дело по статье: «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Суд назначил наказание в размере 500 тысяч рублей. Штраф выплатили в день вынесения решения суда.
В отношении экспертов ТУАД прокуратура возбудила уголовное дело. По факту, обвиняемые знали о плохом качестве дорог. Однако вместо исправления и ремонта, подозреваемые взяли деньги. Уголовные дела были возбуждены в мае 2021 года. В апреле 2022 расследование было завершено. Дело рассмотрит Карасукский районный суд.