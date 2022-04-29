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Posted 29 апреля 2022, 05:58

Published 29 апреля 2022, 05:58

Modified 17 сентября 2022, 07:29

Updated 17 сентября 2022, 07:29

Бутики косметики «Летуаль» переходят на электронные чеки в Новосибирске

Бутики косметики «Летуаль» переходят на электронные чеки в Новосибирске

29 апреля 2022, 05:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Бумажные чеки перестали выдавать в некоторых магазинах косметики и парфюмерии сети «Л'Этуаль» в Новосибирске. У покупателей запрашивают электронную почту, чтобы выслать чек.

Новосибирские бутики «Летуаль» начали отказываться от бумажных квитанций вслед за «Лентой». Ранее представители гипермаркета заверили, что это решение связано с Международной экологической акцией по сохранению лесов.

«Точной информации по поводу перехода на электронные чеки у нас нет. Нужно уточнять только в магазинах вашего города. На электронную почту приходят не только чеки, но и рассылка на акции, скидки», - ответили Atas.info на горячей линии «Л'Этуаль».

Стоит отметить, согласно п. 2 ст.1.2 закона № 54-ФЗ – электронный чек равнозначен бумажному, который печатается на кассовом аппарате. Новосибирцы предполагают, что отказ от бумажной ленты может быть связан с её нехваткой сейчас по всей стране.

Ранее мэрия Новосибирска в целях экономии начала печатать документы на черновиках.

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#Общество#Новосибирск
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