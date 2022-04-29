Бутики косметики «Летуаль» переходят на электронные чеки в Новосибирске

Posted 29 апреля 2022, 05:58
Published 29 апреля 2022, 05:58
Modified 17 сентября 2022, 07:29
Updated 17 сентября 2022, 07:29
Новосибирские бутики «Летуаль» начали отказываться от бумажных квитанций вслед за «Лентой». Ранее представители гипермаркета заверили, что это решение связано с Международной экологической акцией по сохранению лесов.
«Точной информации по поводу перехода на электронные чеки у нас нет. Нужно уточнять только в магазинах вашего города. На электронную почту приходят не только чеки, но и рассылка на акции, скидки», - ответили Atas.info на горячей линии «Л'Этуаль».
Стоит отметить, согласно п. 2 ст.1.2 закона № 54-ФЗ – электронный чек равнозначен бумажному, который печатается на кассовом аппарате. Новосибирцы предполагают, что отказ от бумажной ленты может быть связан с её нехваткой сейчас по всей стране.