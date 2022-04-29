Новосибирца задержали за антивоенную надпись на автомобиле

Posted 29 апреля 2022, 07:01
Published 29 апреля 2022, 07:01
Modified 17 сентября 2022, 07:29
Updated 17 сентября 2022, 07:29
Во вторник, 26 апреля, 32-летний новосибирец сбил пожилую женщину возле дома по улице Зорге и вызвал на место инспекторов ДПС. После оформления аварии его попросили приехать в отдел полиции.
«Водитель был на «Тойота Приус». На его автомобили обнаружили надпись, дискредитирующую действия Вооруженных сил Российской Федерации и вызвали в отдел полиции», - рассказали Atas.info в ГУ МВД по Новосибирской области.
Правоохранители расспросили сибиряка и составили в отношении него административный протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Материалы передали в суд.