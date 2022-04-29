Улицу Николая Островского закроют в Новосибирске на все лето

Напомним, также в Новосибирске на Радоницу начнут бесплатно возить на кладбище. Маршрут будет запланирован на три новосибирских кладбища в родительский день: «Гусинобродское», «Заельцовское» и «Клещихинское». Микроавтобусы начнут курсировать с 8:00 до 17:00 часов 3 мая.