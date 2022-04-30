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Posted 30 апреля 2022, 07:10

Published 30 апреля 2022, 07:10

Modified 17 сентября 2022, 07:29

Updated 17 сентября 2022, 07:29

Многокилометровые пробки сковали Новосибирск днем 30 апреля

Многокилометровые пробки сковали Новосибирск днем 30 апреля

30 апреля 2022, 07:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Крупные пробки отмечены на выездах из Новосибирска и в левобережной части города днем в субботу, 30 апреля. По данным с онлайн карт, дорожную ситуацию оценивают в 7 баллов.

Дорожный коллапс длинною в пять километров зафиксирован на Гусинобродском и Бердском шоссе. Участки улиц там подкрашены бордовым цветом на карте «2 ГИС».

По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка сковала частично Площадь Маркса, также автомобилисты стоят на Большевистской. К слову, на этих улицах отмечено несколько мелких ДТП.

Проезд затруднен на Ордынском шоссе, улицах Хилокской, Троллейной, Фрунзе. Перекрыта для водителей улица Станиславского – там ведут дорожный ремонт.

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#Город#Новосибирск
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