Многокилометровые пробки сковали Новосибирск днем 30 апреля

Posted 30 апреля 2022, 07:10
Published 30 апреля 2022, 07:10
Modified 17 сентября 2022, 07:29
Updated 17 сентября 2022, 07:29
Дорожный коллапс длинною в пять километров зафиксирован на Гусинобродском и Бердском шоссе. Участки улиц там подкрашены бордовым цветом на карте «2 ГИС».
По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка сковала частично Площадь Маркса, также автомобилисты стоят на Большевистской. К слову, на этих улицах отмечено несколько мелких ДТП.
Проезд затруднен на Ордынском шоссе, улицах Хилокской, Троллейной, Фрунзе. Перекрыта для водителей улица Станиславского – там ведут дорожный ремонт.