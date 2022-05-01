Ураза-Байрам 2 мая 2022: красивые открытки и поздравления с праздником

Posted 1 мая 2022, 03:00
Published 1 мая 2022, 03:00
Modified 16 августа 2022, 22:34
Updated 16 августа 2022, 22:34
2 мая 2022 года празднуется Ураза-байрам — один из самых древнейших мусульманских праздников. В этот день мусульмане отмечают завершение самого длинного и строгого поста в месяц Рамадан. Три десятка дней верующие отказывались от еды и питья в светлое время суток. Только после утренней молитвы в день Ураза-байрама строгие ограничения снимаются и на стол можно ставить любые разрешенные Исламом угощения.
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С священным для каждого мусульманина праздником Ураза Байрам сердечно поздравляем! Пусть благословение Аллаха спустится на ваш дом и щедро одарит здоровьем, благополучием, радостью, достойным продолжением рода! Пусть доброта ваша, терпение и мудрость станут настоящей наградой для любимых и близких, для преданных друзей и сделают слабыми ваших врагов!
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Пост окончен,
Священный Рамадан,
Наступает светлый
Ураза Байрам!
Счастья всем, здоровья,
Пусть во всем везет,
Мир, покой, достаток
В дом ваш пусть войдет.
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Сегодня все мусульмане отмечают свой праздник – Ураза Байрам. Мы от всего сердца поздравляем всех верующих с этим светлым праздником и всем миром желаем вам добра. Пусть солнечный свет согревает ваши души. Дарим вам веру и надеемся, что у вас все будет очень хорошо.
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Закончил испытание
Священный Рамадан,
С радостью встречайте
Ураза Байрам.
Пусть несет он радость
И веселье в дом,
Чтоб добро навечно
Поселилось в нем.
Дом пусть будет чашей,
Полной до краев,
Каждый будет счастлив,
Весел и здоров.
Чистоты желаю
В душах и сердцах,
Пусть в дороге жизни
Бережет Аллах.
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С благословенным вас праздником Ураза Байрам! Пусть ваша душа станет чистой, как горная речка, и Всемилостивый Аллах услышит ваши молитвы! Веселитесь! Ведь время смирения и поста прошло, настало время радости и исполнения ваших сокровенных желаний!
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Жизнь твоя – сосуд огромный,
Будет полным до краёв,
Пусть Аллах мечту исполнит,
Что всегда в душе берёг!
Пусть, богатством процветая,
Озаряется судьба,
В праздник Ураза Байрама
Восхваляю я тебя!
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Достойно проведя великий месяц Рамадан, отметим его окончание, повеселимся сегодня впрок! С праздником вас, с Ураза-Байрамом! Щедро раздайте милостыню, созовите гостей! Смотрите веселее, смейтесь звонче, оделяйте вниманием каждого близ себя, и, веря в лучшее, не уставайте трудиться для счастья своего семейства!
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Начисти дома все до блеска
И душу от грехов избавь —
Уйдет плохое с громким треском,
Ты лишь Всевышнего представь.
Всех с Уразой я поздравляю,
С Днем мира, дружбы и любви,
Поддержки близких пожелаю,
Пусть будут долги ваши дни!
Читай Коран — и мысли чисты,
Добром, делами богатей.
Хоть сложен жизни путь тернистый,
Иди вперед и не робей.
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С прекрасным, благословенным праздником Ураза Байрам от чистого сердца поздравляю! Пусть все испытания и трудности, посланные Аллахом, останутся позади навсегда и оставят мудрую печать в наших душах, научат вере и любви, преданности и великому терпению! Пусть изобилие и щедрость снизойдут на ваш дом, сделают его гостеприимным, богатым и счастливым!
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Мусульмане, с праздником Ураза Байрам!
Счастья и здоровья я желаю вам.
Пусть Аллах вам все зачтет добрые дела
И пошлет покой в сердца, а в семью — тепла.
Будет пусть благословен ваш уютный дом,
Пусть любовь, веселье, смех пребывают в нем.
Пусть успех сопутствует на работе вам.
Отмечайте весело Ураза Байрам!
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Поздравляю с чудесным, добрым и душевным праздником - Ураза Байрам! Желаю отличного настроения, бодрости духа, позитива, оптимизма, веры в самое лучшее будущее! Пусть здоровье будет крепким, а семья живет в мире и достатке! Всех благ!
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Поздравляю с праздником Ураза Байрам,
В эти дни прекрасные пожелаю вам:
Пусть Аллах подарит мир, тепло, уют,
И благополучно близкие живут!
Пусть гостеприимством славится ваш дом,
Пусть любовь, и милость воцарятся в нем,
Добрую молитву слышат небеса,
Только лишь от счастья слезы на глазах!
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Да здравствует Ураза Байрам! Праздник, приносящий нашим братьям-мусульманам настоящую веру в свое вечное спасение. День, дарующий радость и благодать всему народу мусульманскому. Сегодня мы провозглашаем все тосты в их честь, пусть каждый из них обретет свое счастье на этой земле.