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Posted 1 мая 2022, 03:00

Published 1 мая 2022, 03:00

Modified 16 августа 2022, 22:34

Updated 16 августа 2022, 22:34

Ураза-Байрам 2 мая 2022: красивые открытки и поздравления с праздником

Ураза-Байрам 2 мая 2022: красивые открытки и поздравления с праздником

1 мая 2022, 03:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Ураза-байрам — это день окончания поста в священный месяц Рамадан. В арабском языке он также известен под названием Ид-аль-Фитр или «Праздник разговения». В 2022 году праздник Ураза-байрама отмечается 2 мая. Правильные поздравления и открытки - читайте в материале Atas.info.

2 мая 2022 года празднуется Ураза-байрам — один из самых древнейших мусульманских праздников. В этот день мусульмане отмечают завершение самого длинного и строгого поста в месяц Рамадан. Три десятка дней верующие отказывались от еды и питья в светлое время суток. Только после утренней молитвы в день Ураза-байрама строгие ограничения снимаются и на стол можно ставить любые разрешенные Исламом угощения.

Поздравления с Ураза-Байрам 2022

***

С священным для каждого мусульманина праздником Ураза Байрам сердечно поздравляем! Пусть благословение Аллаха спустится на ваш дом и щедро одарит здоровьем, благополучием, радостью, достойным продолжением рода! Пусть доброта ваша, терпение и мудрость станут настоящей наградой для любимых и близких, для преданных друзей и сделают слабыми ваших врагов!

***

Пост окончен,

Священный Рамадан,

Наступает светлый

Ураза Байрам!

Счастья всем, здоровья,

Пусть во всем везет,

Мир, покой, достаток

В дом ваш пусть войдет.

***

Сегодня все мусульмане отмечают свой праздник – Ураза Байрам. Мы от всего сердца поздравляем всех верующих с этим светлым праздником и всем миром желаем вам добра. Пусть солнечный свет согревает ваши души. Дарим вам веру и надеемся, что у вас все будет очень хорошо.

***

Закончил испытание

Священный Рамадан,

С радостью встречайте

Ураза Байрам.

Пусть несет он радость

И веселье в дом,

Чтоб добро навечно

Поселилось в нем.

Дом пусть будет чашей,

Полной до краев,

Каждый будет счастлив,

Весел и здоров.

Чистоты желаю

В душах и сердцах,

Пусть в дороге жизни

Бережет Аллах.

***

С благословенным вас праздником Ураза Байрам! Пусть ваша душа станет чистой, как горная речка, и Всемилостивый Аллах услышит ваши молитвы! Веселитесь! Ведь время смирения и поста прошло, настало время радости и исполнения ваших сокровенных желаний!

***

Жизнь твоя – сосуд огромный,

Будет полным до краёв,

Пусть Аллах мечту исполнит,

Что всегда в душе берёг!

Пусть, богатством процветая,

Озаряется судьба,

В праздник Ураза Байрама

Восхваляю я тебя!

***

Достойно проведя великий месяц Рамадан, отметим его окончание, повеселимся сегодня впрок! С праздником вас, с Ураза-Байрамом! Щедро раздайте милостыню, созовите гостей! Смотрите веселее, смейтесь звонче, оделяйте вниманием каждого близ себя, и, веря в лучшее, не уставайте трудиться для счастья своего семейства!

***

Начисти дома все до блеска

И душу от грехов избавь —

Уйдет плохое с громким треском,

Ты лишь Всевышнего представь.

Всех с Уразой я поздравляю,

С Днем мира, дружбы и любви,

Поддержки близких пожелаю,

Пусть будут долги ваши дни!

Читай Коран — и мысли чисты,

Добром, делами богатей.

Хоть сложен жизни путь тернистый,

Иди вперед и не робей.

***

С прекрасным, благословенным праздником Ураза Байрам от чистого сердца поздравляю! Пусть все испытания и трудности, посланные Аллахом, останутся позади навсегда и оставят мудрую печать в наших душах, научат вере и любви, преданности и великому терпению! Пусть изобилие и щедрость снизойдут на ваш дом, сделают его гостеприимным, богатым и счастливым!

***

Мусульмане, с праздником Ураза Байрам!

Счастья и здоровья я желаю вам.

Пусть Аллах вам все зачтет добрые дела

И пошлет покой в сердца, а в семью — тепла.

Будет пусть благословен ваш уютный дом,

Пусть любовь, веселье, смех пребывают в нем.

Пусть успех сопутствует на работе вам.

Отмечайте весело Ураза Байрам!

***

Поздравляю с чудесным, добрым и душевным праздником - Ураза Байрам! Желаю отличного настроения, бодрости духа, позитива, оптимизма, веры в самое лучшее будущее! Пусть здоровье будет крепким, а семья живет в мире и достатке! Всех благ!

***

Поздравляю с праздником Ураза Байрам,

В эти дни прекрасные пожелаю вам:

Пусть Аллах подарит мир, тепло, уют,

И благополучно близкие живут!

Пусть гостеприимством славится ваш дом,

Пусть любовь, и милость воцарятся в нем,

Добрую молитву слышат небеса,

Только лишь от счастья слезы на глазах!

***

Да здравствует Ураза Байрам! Праздник, приносящий нашим братьям-мусульманам настоящую веру в свое вечное спасение. День, дарующий радость и благодать всему народу мусульманскому. Сегодня мы провозглашаем все тосты в их честь, пусть каждый из них обретет свое счастье на этой земле.

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#Эмилия Губарева#Культура#Вера#Мечеть#Мусульманство#Рамадан
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