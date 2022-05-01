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Posted 1 мая 2022, 06:29

Published 1 мая 2022, 06:29

Modified 17 сентября 2022, 07:29

Updated 17 сентября 2022, 07:29

В Новосибирской области медведь вышел к домам жителей СНТ «Металлург»

В Новосибирской области медведь вышел к домам жителей СНТ «Металлург»

1 мая 2022, 06:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Как рассказали местные жители, они увидели медвежонка на другой стороне реки. Они боялись, что рядом с животным окажется медведица. В этом дачном обществе медведи не были замечены уже больше 30 лет. Предполагается, что косолапые вышли из леса в связи с пожарами.

Под Новосибирском в СНТ «Металлург» местные жители заметили медведя. Хищника заметили 30 апреля. По предположению жильцов дачного общества, животное вышло из леса, который располагается в 10 метрах от домов.

Как пишет Сиб.фм, это был маленький медвежонок. Однако новосибирцы все же опасались, что рядом с ним будет ходить его мать.

«Страшно, конечно. Меня от мишки отделяло озеро, поэтому снимал, но на том берегу – жилые дома в 300 метрах, то есть он может зайти прямо на участок, что очень опасно», – сказал местный житель Сергей.

Также мужчина добавил, что за последние 30 лет к ним ни разу не выходил медведь. Он уверен, что появление дикого животного — это следствие лесных пожаров.

Напомним, бурые медведи уже вышли из спячки в Новосибирской области. Следы диких зверей начали замечать жители отдаленных районов Новосибирской области в конце апреля 2022 года. В это время из спячки выходят бурые медведи и отправляются на поиски пропитания, сообщили Atas.info в региональном минприроды.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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