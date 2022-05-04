Отопительный сезон могут завершить 11 мая в Новосибирской области

Posted 4 мая 2022, 06:24
Published 4 мая 2022, 06:24
Modified 17 сентября 2022, 07:29
Updated 17 сентября 2022, 07:29
На сегодняшний день отопление прекратили в домах жителей Купинского и части Тогучинского районов. Власти готовятся завершить зимний сезон и в Новосибирске.
«В большей части районов региона и города планируется завершение 11 мая. Остатки угля достаточны для завершения сезона», - сказал глава министерства ЖКХ Новосибирской области.
Ранее мэр Новосибирска не смог точно ответить, когда в городе перестанут топить батареи. Он лишь напомнил, что для отключения требуется, чтобы среднесуточная температура держалась на уровне +8 градусов в течение 5 дней.