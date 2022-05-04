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Posted 4 мая 2022, 06:24

Published 4 мая 2022, 06:24

Modified 17 сентября 2022, 07:29

Updated 17 сентября 2022, 07:29

Отопительный сезон могут завершить 11 мая в Новосибирской области

Отопительный сезон могут завершить 11 мая в Новосибирской области

4 мая 2022, 06:24
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Тепло планируют отключить в квартирах Новосибирской области 11 мая 2022 года. Предварительную дату окончания отопительного сезона назвал министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов в ходе оперативного заседания в правительстве 4 мая.

На сегодняшний день отопление прекратили в домах жителей Купинского и части Тогучинского районов. Власти готовятся завершить зимний сезон и в Новосибирске.

«В большей части районов региона и города планируется завершение 11 мая. Остатки угля достаточны для завершения сезона», - сказал глава министерства ЖКХ Новосибирской области.

Ранее мэр Новосибирска не смог точно ответить, когда в городе перестанут топить батареи. Он лишь напомнил, что для отключения требуется, чтобы среднесуточная температура держалась на уровне +8 градусов в течение 5 дней.

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#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Отопление#Отопительный сезон
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