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Posted 4 мая 2022, 05:46

Published 4 мая 2022, 05:46

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

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«Подвиг народа»: поиск ветерана ВОВ по фамилии на официальном сайте – инструкция

4 мая 2022, 05:46
Фото: Медиахолдинг1Mi
«Подвиг народа» - это электронный банк документов Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации. Через этот сайт родственники находят своих воевавших в период ВОВ героических предков. Поиск происходит по нескольким критериям – по фамилии, наградам, воинскому званию и т.д.

В центральной части главной страницы сайта можно выбрать поиск по трем разделам: люди и награждения; наградные документы; география войны. Если известны полные ФИО предка, можно воспользоваться поиском в обычном режиме либо в расширенном, указав дату рождения, звание, место призыва.

Для точного определения предлагают использовать кнопку «Еще больше», которая предполагает внесение информации о наградах. Однако для этого поиска необходимо знать номера и даты наградных документов. Следуйте инструкции ниже:

Поиск награждений

  1. Для начала необходимо перейти на ссылку Поиск награждения и заполнить поля формы – Где искать. Поиск можно продолжить либо везде, либо в наградных документах или по картотеке.
  2. Во вкладке Место призыва выбрать нужное из раскрывающегося списка.
  3. В поле Звание значение следует вводить в соответствии с принятыми в армии сокращениями и правилами написания:
  • мл. - младший; например, мл. лейтенант;
  • ст. - старший; например, ст. лейтенант;
  • гв. - гвардии; например, гв. сержант;
  • гл. - главный; например, гл. старшина;
  • батал. - батальонный; например, батал. комиссар;
  • див. - дивизионный; например, див. комиссар;
  • зам. - заместитель; например, зам. политрука;
  • бриг. - бригадный; например, бриг. комиссар;
  • полк. - полковой; например, полк. комиссар;
  • воен - военный; пишется слитно с другим словом, например, военинженер или воентехник;
  • вет - ветеринарный; пишется слитно с другим словом, например, военветврач.

4. Также необходимо ввести номер документа, наименование и дату, и информацию о том, кем издан.

Фото: podvignaroda.ru

Также необходимо ввести номер документа, наименование и дату, и информацию о том, кем издан.

Фото: podvignaroda.ru

Также пользователям предлагают найти сведения о погибшем или пропавшим без вести участнике Великой Отечественной войн в разделе «География войны».

  1. перейти к разделу;
  2. нажать кнопку «Расширенный поиск»;

Откроется поисковая форма с доступными для заполнения следующими полями:

  • Тип документа;
  • Дата документа;
  • Боевая операция;
  • Географическое положение.
Фото: podvignaroda.ru

Необходимо внести для поиска данные о боевой операции, в которой мог участвовать родственник, географическое положение войны, дату события. Все эти операции должны помочь найти информацию о ветеране.

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