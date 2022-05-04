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Posted 4 мая 2022, 08:22

Published 4 мая 2022, 08:22

Modified 16 августа 2022, 22:34

Updated 16 августа 2022, 22:34

В Новосибирске осудили сотрудников сотового оператора за продажу данных

В Новосибирске осудили сотрудников сотового оператора за продажу данных

4 мая 2022, 08:22
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Двум сотрудникам оператора мобильной связи вынесли приговор в Новосибирске за продажу конфиденциальных данных абонентов. Об этом сообщается на сайте Кировского суда.

По информации управления ФСБ Новосибирской области, осенью 2020 года работники одной из компаний сотовой связи Виталий Ежуров и Елена Перевалова подделали документы на доступ к детализации телефонных звонков от имени абонентов. Потом данные продали «заинтересованным лицам».

«Кировским районным судом Новосибирска Ежуров В. И. и Перевалова Е. О. признаны виновными в совершении преступления (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений)», - отмечается в картотеки суда.

Новосибирцев приговорили к 1 году условно. Приговор в законную силу еще не вступил.

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#Криминал#Новосибирск#Суд
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