В Новосибирске осудили сотрудников сотового оператора за продажу данных

Posted 4 мая 2022, 08:22
Published 4 мая 2022, 08:22
Modified 16 августа 2022, 22:34
Updated 16 августа 2022, 22:34
По информации управления ФСБ Новосибирской области, осенью 2020 года работники одной из компаний сотовой связи Виталий Ежуров и Елена Перевалова подделали документы на доступ к детализации телефонных звонков от имени абонентов. Потом данные продали «заинтересованным лицам».
«Кировским районным судом Новосибирска Ежуров В. И. и Перевалова Е. О. признаны виновными в совершении преступления (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений)», - отмечается в картотеки суда.
Новосибирцев приговорили к 1 году условно. Приговор в законную силу еще не вступил.