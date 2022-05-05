6 трамвайных переездов починят в Новосибирске в 2022 году

Posted 5 мая 2022, 04:33
Published 5 мая 2022, 04:33
Modified 17 сентября 2022, 07:29
Updated 17 сентября 2022, 07:29
В Новосибирске власти починят сразу несколько трамвайных переездов, которые нуждаются в ремонте. Об этом передают в муниципальном казенном предприятии Новосибирска «Горэлектротранспорт».
По сообщению предприятия, всего будет отремонтировано 6 переездов. По 3 на каждом берегу – на левом и на правом.
«В 2022 году в рамках текущего ремонта трамвайного пути запланированы работы по ремонту верхнего строения пути на пересечениях с автомобильными дорогами», - проинформировали в «Горэлектротранспорте».
Актуальный список переездов, которые отремонтируют в 2022 году:
Напомним, также в Новосибирске за 2 млрд рублей отремонтируют лабораторный корпус «Вектора». Ранее в Новосибирске был объявлен аукцион на реконструкцию центра вирусологии «Вектор». Подрядчик должен выполнить реконструкцию корпуса за 2 млрд рублей. Победителем аукциона стала фирма «СпецТрансСтрой», о чем сообщает сайт Госзакупки.