Отопительный сезон 2022 в Новосибирске завершат 11 мая

Posted 5 мая 2022, 05:11
Published 5 мая 2022, 05:11
Modified 16 августа 2022, 22:34
Updated 16 августа 2022, 22:34
Глава Новосибирска принял решение об окончании отопительного сезона 11 мая. С его слов, этому поспособствовала теплая погода.
Анатолий Локоть дополнил, что документы на отключение тепла уже подписаны. После начнут испытывать теплосети на выявления дефектов после зимнего сезона.
Отметим, по данным синоптиков на майских праздниках новосибирцев ожидает похолодание. Однако оно продлится несколько дней и скоро снова наступит жара.