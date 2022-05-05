Строительство шести школ в Новосибирске начнется в 2022 году

«Законодательно Правительство РФ дало регионам инструмент по пересмотру стоимости государственно - муниципальных контрактов, в том числе увеличение стоимости. Этот механизм мы используем для того, чтобы ни одна из строек не остановилась. Да, это приведет к расходу бюджета, но это лучше, чем превращать стройки в долгострои», - заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время заседания 5 мая 2022 года.