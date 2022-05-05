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Posted 5 мая 2022, 04:18

Published 5 мая 2022, 04:18

Modified 17 сентября 2022, 07:29

Updated 17 сентября 2022, 07:29

Строительство шести школ в Новосибирске начнется в 2022 году

Строительство шести школ в Новосибирске начнется в 2022 году

5 мая 2022, 04:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Новосибирске планируется строительство шести новых школ по концессии в текущем году. Как заявил Андрей Травников, сейчас идет завершение разработки проектно-сметных документов. Правительство региона планирует перевести строительство 3-х школ в рамках госзаказа.

Шесть школ хотят построить власти Новосибирска в 2022 году. Как рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время пресс-конференции с журналистами, на данном этапе завершается разработка проектно-сметной документации.

В связи с изменениями макроэкономической ситуации, а именно большого роста ставок по кредитам, правительство региона приняло решение перевести строительство трех школ в формат государственного заказа. Что касается других школ, которые уже строятся в рамках госзаказа Андрей Травников ответил так:

«Законодательно Правительство РФ дало регионам инструмент по пересмотру стоимости государственно - муниципальных контрактов, в том числе увеличение стоимости. Этот механизм мы используем для того, чтобы ни одна из строек не остановилась. Да, это приведет к расходу бюджета, но это лучше, чем превращать стройки в долгострои», - заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время заседания 5 мая 2022 года.

Также глава региона рассказал о строительстве трех поликлиник, которые продолжают активно строиться. Губернатор объяснил, что в отношении четырех поликлиник ситуация изменилась в стоимости объектов. В связи с удорожание ставок по кредитам строить за счет коммерческих ресурсов для правительства региона не выгодно.

«Пока у нас временная пауза, связанная с пересмотром финансовой модели»,

уточнил новосибирский губернатор.

Также в отношении инфекционной больницы завершен этап проектно-сметной документации. Власти предполагают приступить к строительству уже в этом году.

Что касается четвертого моста, губернатор отметил, что работы продолжаются. Сейчас стоит вопрос об увеличении стоимости, но пока тех средств (грантовых и федеральных) - достаточно, чтобы стройку не останавливать.

Напомним, на строительство одной современной школы в Новосибирске направят миллиард рублей. Новое здание будет располагаться на улице Тургенева №84. Ранее мэрия информировала, что здание лицея №185 нельзя реконструировать, именно поэтому принято решение его снести. Из проекта следует, что школа будет трехэтажной. В ней смогут учиться 975 школьников. Денежные средства на строительство выделят из регионального и федерального бюджетов в рамках проекта «Современная школа».

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#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Школа
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