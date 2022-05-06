«Так, как выглядит этот торговый объект [«Универсам»]: он морально устарел, и инфраструктура, которая сложилась вокруг него, сегодня не соответствует никаким критериям», - ответил мэр Анатолий Локоть на вопрос Atas.info в ходе часа прессы 5 мая 2022.