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Мэр Анатолий Локоть назвал морально устаревшим здание «Универсама» в Новосибирске

6 мая 04:42
Фото: Атас.инфо
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 5 апреля заявил, что здание магазина «Универсам» на ул.Ленина выглядит плохо и «неизбежны какие-то решения». Против строительства жилого комплекса с 23-этажной высоткой на участке «Универсама» протестуют жители 11 окрестных домов.

«Так, как выглядит этот торговый объект [«Универсам»]: он морально устарел, и инфраструктура, которая сложилась вокруг него, сегодня не соответствует никаким критериям», - ответил мэр Анатолий Локоть на вопрос Atas.info в ходе часа прессы 5 мая 2022.

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Напомним, что собственники квартир 11 домов, расположенных поблизости от «Универсама» подписали коллективные обращения губернатору области, прокурору и мэру Анатолию Локтю. Жители «тихого центра» против планов строительства жилого комплекса с 80-метровой, 23-этажной высоткой. Забивание свай для фундамента высотки грозит разрушениями домам старой постройки. Жители предвидят транспортные проблемы, нагрузку на инфраструктуру. К тому же территория зоны ОД-4.1 не предполагает высотного строительства.

Губернатор Андрей Травников, отвечая на вопрос Atas.info 5 мая, подтвердил, что знает об обращении новосибирцев. Глава региона поручил инспекции Госстройнадзора проверить возможные нарушения в данном проекте, и выводы передать в прокуратуру.

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Мэр Анатолий Локоть считает, что изменения ситуации на участке «Универсама» неизбежны. «Сегодня ведутся проработки этого вопроса. В том числе с архитекторами, с общественностью», - заявил мэр.

Кстати, в обращении к прокурору жителей 11 домов отмечают, что они не имели информации об обсуждении проекта в мэрии. И считают, что мэрия превышает свои полномочия.

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