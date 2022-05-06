Новосибирцу вкрутили 10 саморезов в лицо после жестокой драки

Сергей Горбунов 9 мая 2021 года был жестоко избит мужчиной, но доказать виновность злоумышленника новосибирцу так и не удалось. Как рассказал пострадавший, все произошло в частном секторе на улице Докучаева в Дзержинском районе. Горбунов отмечал праздник вместе со своим соседом. Они выпивали алкоголь, а позже отправились отмечать к другим знакомым. Между 47-летним Сергеем Горбуновым и знакомым из компании произошел конфликт. Некий Алексей жестоко избил новосибирца – пострадавший «захлебывался кровью» на протяжении часа.