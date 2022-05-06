В Новосибирской области 6 мая похоронят пять военных погибших на Украине

Напомним, что 33-летний офицер из Новосибирской области погиб на Украине. Иван Романов являлся выпускником новосибирского высшего военного командного училища. Он участвовал в операции в Сирии и в освобождении Крыма. На Украине военный погиб 24 апреля, спасая своих товарищей от обстрела.