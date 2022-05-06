atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 6 мая 2022, 06:05

Published 6 мая 2022, 06:05

Modified 17 сентября 2022, 07:29

Updated 17 сентября 2022, 07:29

В Новосибирской области 6 мая похоронят пять военных погибших на Украине

В Новосибирской области 6 мая похоронят пять военных погибших на Украине

6 мая 2022, 06:05
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Прощание пройдет с военными из Татарска, Кочневке, Мамоново, Камышено и Вега в Новосибирской области. Похороны состоятся в пятницу, 6 мая 2022 года. Об этом информируют на сайте администраций районов.

В пятницу, 6 мая в Новосибирской области состоятся похороны пятерых погибших во время спецоперации на Украине. Об этом передают администрации районов области.

В Татарском районе объявлен день траура из-за смерти двоих военных. В Татарске 6 апреля попрощаются с 22-летним Святославом Миньковым, а в Кочневке с 27-летним Артемом Осиповым.

В Маслянинском районе состоятся похороны 23-летнего Ивана Смердина из села Мамоново. Его звание и обстоятельства гибели не сообщаются. Прощание с ним состоится 6 мая на улице Сибирская, 51 в 14:00.

В Купинском районе пройдет прощание с 35-летним Иваном Семечковым. Он родился в селе Камышено. Погиб Иван 25 апреля. Попрощаться с военным можно в местном Доме культуры.

Недалеко от Бердска пройдут похороны 26-летнего Александра Жовнера. Мужчина родом из поселка Вега. Прощание с сержантом Александром Жовнером пройдет с 12:00 до 14:00 в Кафедральном соборе Преображения Господня на улице Максима Горького, 44.

Напомним, что 33-летний офицер из Новосибирской области погиб на Украине. Иван Романов являлся выпускником новосибирского высшего военного командного училища. Он участвовал в операции в Сирии и в освобождении Крыма. На Украине военный погиб 24 апреля, спасая своих товарищей от обстрела.

Материалы по теме
Мужчина погиб при попытке пролезть под тепловозом в НовосибирскеВодитель погиб в лобовом столкновении с пассажирским автобусом под Новосибирском33-летний офицер из Новосибирской области погиб на Украине
#Общество#Новосибирская область#Украина#Спецоперация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика