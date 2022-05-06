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Posted 6 мая 2022, 03:50

Published 6 мая 2022, 03:50

Modified 17 сентября 2022, 07:29

Updated 17 сентября 2022, 07:29

Власти передумали возвращать коронавирусные ограничения в Новосибирске

Власти передумали возвращать коронавирусные ограничения в Новосибирске

6 мая 2022, 03:50
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус
Эпидемиологическая обстановка в Новосибирской области стабильная и не требует возврата антиковидных ограничений. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников на пресс-конференции 5 мая 2022 года.

До майских праздников власти планировали ввести маски и другие ограничения, беспокоясь о росте заболеваемости COVID-19. Однако судя по эпидобстановке в мае этих мер не потребовалось.

«Ситуация с заболеваемостью гриппом, ОРВИ, COVID-19 в Новосибирской области стабильная. Превышения эпидпорога нет по вирусным инфекциям. Такая ситуация позволяет нам не принимать каких-то дополнительных жестких ограничительных мер», - заявил глава региона.

Напомним, в Новосибирской области отменили обязательный масочный режим ещё в марте после того, как заболеваемость коронавирусом пошла на спад. В связи с эти в 2022 году День победы 9 мая будут праздновать в полном формате.

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#Общество#Новосибирск#Коронавирус
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