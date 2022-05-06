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Posted 6 мая 2022, 04:10

Published 6 мая 2022, 04:10

Modified 17 сентября 2022, 07:29

Updated 17 сентября 2022, 07:29

Выпускные балы проведут в школах Новосибирска впервые с начала пандемии

Выпускные балы проведут в школах Новосибирска впервые с начала пандемии

6 мая 2022, 04:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Общегородской выпускной-2022 отменили, а школьный разрешили провести впервые с начала пандемии в Новосибирске. Об этом сообщил начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев в прямом эфире радио «Городская волна».

По словам чиновника, единый выпускной в этом году не планировался из-за частичного снятия ограничений. При этом в школах для выпускников устроят балы, как это было до пандемии.

«Мы выслушали мнение врачей, которые говорят о возможном росте заболеваемости в мае и июне. Рисковать здоровьем учителей и детей мы не желаем», - сказал Рамиль Ахметгареев.

Отметим, единый общегородской выпускной проводили четыре года подряд в Новосибирске. После начала пандемии коронавируса праздник перевели в онлайн-формат. В этом году школы организуют балы для старшеклассников 24 и 25 мая.

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#Общество#Новосибирск
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