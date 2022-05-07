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Posted 7 мая 2022, 01:00

Published 7 мая 2022, 01:00

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

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Найти ветерана ВОВ по фамилии: сайты «Бессмертный полк», «Подвиг народа» - инструкция

7 мая 2022, 01:00
Фото: Медиахолдинг1Mi
Существует немало специализированных сайтов, на которых можно найти или записать фронтовика. Инструкция везде одинаковая – вы должны написать те сведения о солдате, которыми владеете – ФИО или даже просто прикрепить фотографию, как именно это сделать – смотрите в материале Atas.info.

Сайт «Бессмертный полк»

Официальный сайт - https://www.moypolk.ru/

Фото: Сайт Бессмертный полк

На сегодняшний день в базе собрано 844553 имен в летописи – это число постоянно обновляется. Каждый желающий может добавить солдата в базу данных сайта. Чтобы найти ветерана Великой Отечественной войны необходимо найти в самом низу раздел «Поиск».

В строке напишите имя фронтовика, а результат смотрите внизу. Если вы не знаете имени военного, но у вас есть фотография, рядом с поиском есть раздел «Поиск по фото». Там вы можете загрузить фотографию, улучшить ее качество и найти своего солдата.

Фото: Сайт Бессмертный полк

Также опубликована подробная инструкция с видео, в которой показывается детально каждый шаг записи военного в летопись. Для этого нажмите раздел «Рекомендация по поиску».

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Сайт «Подвиг народа»

Официальный сайт - https://podvignaroda.ru/?#tab=navHome

Фото: Сайт Подиг народа

Для поиска солдата по ФИО вам необходимо зайти на главную страницу сайта.

Вы сразу увидите раздел «Люди и награждения».

Фото: Сайт Подвиг народа

При переходе высвечивается строка, в которой вы можете написать любые сведения для поиска – имя, фамилию, дату рождения. После этого отразятся все документы, в который есть сведения по вашему запросу – истории, награждения и фото.

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Сайт «Память народа»

На главной странице сайта информация по поиску высвечивается сразу. В ней можно написать любые данные ветерана ВОВ – имя, фамилию, отчество и дату рождения. Все найденные совпадения хранятся в архиве, и вы можете открыть любой документ без регистрации. Также можно посмотреть, как выглядел наградной лист вашего деда или найти карту боевых перемещений.

Фото: Сайт Память народа

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