В строке напишите имя фронтовика, а результат смотрите внизу. Если вы не знаете имени военного, но у вас есть фотография, рядом с поиском есть раздел «Поиск по фото». Там вы можете загрузить фотографию, улучшить ее качество и найти своего солдата.