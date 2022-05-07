atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 7 мая 2022, 03:01

Published 7 мая 2022, 03:01

Modified 17 сентября 2022, 07:29

Updated 17 сентября 2022, 07:29

В Роспотребнадзоре и облбольнице Новосибирска ищут специалистов по мобилизации

В Роспотребнадзоре и облбольнице Новосибирска ищут специалистов по мобилизации

7 мая 2022, 03:01
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В облбольнице Новосибирска и Роспотребнадзоре за небольшие деньги ищут специалиста по мобилизационной работе. Кандидаты должны иметь опыт работы, а в их обязанности будет входить обучение сотрудников и защита населения от ЧС.

Желающих попробовать свои силы ждет зарплата до 28 тысяч рублей (и это до вычета НДФЛ). А в обязанности будет входить помимо прочего контроль за документами и защита населения от ЧС.

В медицинском учреждении пояснили, что должность существовала давно, просто сотрудник ранее ее занимавший уволился.

Если в медицинском учреждении одна из основных задач вновь приступившего к обязанностям это контроль за документами, то в Роспотребнадзоре функционал несколько другой. Специалист будет вести работу по гражданской обороне и защите населения от ЧС.

Потенциальные кандидаты скептически отнеслись к размещенной на сайте вакансии. Смущает небольшая по новосибирским меркам зарплата (средняя зарплата в Новосибирске 45 983 рубля) и непростой круг обязанностей. А главное - степень ответственности. Она, по уверениям новосибирцев, выше предлагаемого вознаграждения.

#Политика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика