В Роспотребнадзоре и облбольнице Новосибирска ищут специалистов по мобилизации

Posted 7 мая 2022, 03:01
Published 7 мая 2022, 03:01
Modified 17 сентября 2022, 07:29
Updated 17 сентября 2022, 07:29
Желающих попробовать свои силы ждет зарплата до 28 тысяч рублей (и это до вычета НДФЛ). А в обязанности будет входить помимо прочего контроль за документами и защита населения от ЧС.
В медицинском учреждении пояснили, что должность существовала давно, просто сотрудник ранее ее занимавший уволился.
Если в медицинском учреждении одна из основных задач вновь приступившего к обязанностям это контроль за документами, то в Роспотребнадзоре функционал несколько другой. Специалист будет вести работу по гражданской обороне и защите населения от ЧС.
Потенциальные кандидаты скептически отнеслись к размещенной на сайте вакансии. Смущает небольшая по новосибирским меркам зарплата (средняя зарплата в Новосибирске 45 983 рубля) и непростой круг обязанностей. А главное - степень ответственности. Она, по уверениям новосибирцев, выше предлагаемого вознаграждения.