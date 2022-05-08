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Posted 8 мая 2022, 06:41

Published 8 мая 2022, 06:41

Modified 17 сентября 2022, 07:29

Updated 17 сентября 2022, 07:29

4 дачных дома сгорели в Новосибирской области

4 дачных дома сгорели в Новосибирской области

8 мая 2022, 06:41
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сразу 4 дома загорелись в дачном сообществе под Новосибирском. Как рассказали спасатели, на устранение сильного огня потребовались более 40 пожарных, а также 12 спецтехники. О пострадавших не сообщается.

В Новосибирской области произошел очередной пожар. Поздно вечером 7 мая вспыхнули сразу несколько домов.

ЧП произошло в СНТ «Волга» в Нижней Ельцовке. Несколько жильцов остались без крова – сгорело 4 дома. Также огонь захватил и надворные постройки.

В ГУ МЧС по региону сообщили, что пожар начался в 9 часов вечера. Сгорели четыре дачных участка. Открытое горение удалось ликвидировать лишь к 23 часов вечера.

При тушении пожара работали 43 спасателя. Было привлечено 12 единиц спецтехники. Также в ведомстве уточнили, что сначала вспыхнули два дома, а сильный ветер перебросил огонь на соседние дома.

Напомним, пять человек пострадали при взрыве газового баллона под Новосибирском. Уточняется, что происшествие случилось в дачном доме в садовом обществе «Аист». Из-за взрыва пострадали 5 человек. Их срочно доставили в больницу. Врачи диагностировали ожоги второй и третьей степени. Сейчас пострадавшие находятся в ожоговом центре.

Пятеро человек пострадали при взрыве газового баллона под Новосибирском
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#Происшествия#Новосибирская область#Пожар
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