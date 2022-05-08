Путешественник составил ТОП-5 пляжей Новосибирска

Качели расположены в Академгородке на Центральном пляже. Их создали еще три года назад, а теперь они пользуются огромной популярностью среди многих новосибирцев. Качели сделаны из деревянных коряг. Своей простотой они создают свой отличный от других стиль. Из них открывается шикарный вид на море.