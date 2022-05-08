Путешественник составил ТОП-5 пляжей Новосибирска

Posted 8 мая 2022, 03:11
Published 8 мая 2022, 03:11
Modified 16 августа 2022, 22:34
Updated 16 августа 2022, 22:34
Путешественник и автор канала в Телеграме «WheretogoNSK» Артур Галушкин сделал подборку самых интересных городских пляжей. В список попали общественные места такие как «Край заката», «Крылатые качели», пирс Обского водохранилища, Дебаркадер и старый мост в Карпысаке.
Край заката
Он располагается на пирсе в Центральном пляже Академгородка. Там открываются необычайные виды во время заката.
Крылатые качели
Качели расположены в Академгородке на Центральном пляже. Их создали еще три года назад, а теперь они пользуются огромной популярностью среди многих новосибирцев. Качели сделаны из деревянных коряг. Своей простотой они создают свой отличный от других стиль. Из них открывается шикарный вид на море.
Дебаркадер
Его также называют речной порт. Построен пляж был еще в прошлом столетии – в 1962 году. Локация находится рядом с селом Чернаково – на старой базе. Это место идеально подходит для красивых фото, а также пикника с друзьями.
Тайный пирс
Пляж находится неподалеку от санатория «Сибиряк» в Бердске - прямо на берегу Обского водохранилища. Рядом имеются старые дачи, а гуляя по ним можно наткнуться на тайный пирс.
Старый мост
Старинный деревянный мост находится в селе Карпысак. Ходят легенды, что его построили немцы-пленники, а затем перевозили по нему лошадей с грузом. Спустя какое-то время там образовался пожар, впоследствии чего он разрушился. Несмотря на это, мост сохранился в виде интересной конструкции, где можно сделать эстетичные фотографии.