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Posted 8 мая 2022, 03:11

Published 8 мая 2022, 03:11

Modified 16 августа 2022, 22:34

Updated 16 августа 2022, 22:34

Путешественник составил ТОП-5 пляжей Новосибирска

Путешественник составил ТОП-5 пляжей Новосибирска

8 мая 2022, 03:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
С приходом теплой весны новосибирцы задаются вопросом: «Где найти необычные пляжи для отдыха или фотографий». Именно поэтому путешественник подобрал интересные места, о которых вы, вероятно, и не знали. Смотрите подборку – в материале Atas.info.

Путешественник и автор канала в Телеграме «WheretogoNSK» Артур Галушкин сделал подборку самых интересных городских пляжей. В список попали общественные места такие как «Край заката», «Крылатые качели», пирс Обского водохранилища, Дебаркадер и старый мост в Карпысаке.

ТОП-1

Край заката

Он располагается на пирсе в Центральном пляже Академгородка. Там открываются необычайные виды во время заката.

ТОП-2

Крылатые качели

Качели расположены в Академгородке на Центральном пляже. Их создали еще три года назад, а теперь они пользуются огромной популярностью среди многих новосибирцев. Качели сделаны из деревянных коряг. Своей простотой они создают свой отличный от других стиль. Из них открывается шикарный вид на море.

ТОП-3

Дебаркадер

Его также называют речной порт. Построен пляж был еще в прошлом столетии – в 1962 году. Локация находится рядом с селом Чернаково – на старой базе. Это место идеально подходит для красивых фото, а также пикника с друзьями.

ТОП-4

Тайный пирс

Пляж находится неподалеку от санатория «Сибиряк» в Бердске - прямо на берегу Обского водохранилища. Рядом имеются старые дачи, а гуляя по ним можно наткнуться на тайный пирс.

ТОП-5

Старый мост

Старинный деревянный мост находится в селе Карпысак. Ходят легенды, что его построили немцы-пленники, а затем перевозили по нему лошадей с грузом. Спустя какое-то время там образовался пожар, впоследствии чего он разрушился. Несмотря на это, мост сохранился в виде интересной конструкции, где можно сделать эстетичные фотографии.

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