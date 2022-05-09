Стали известны подробности отмены авиашоу на параде 9 Мая в Новосибирске

Posted 9 мая 2022, 05:53
Published 9 мая 2022, 05:53
Modified 17 сентября 2022, 07:29
Updated 17 сентября 2022, 07:29
9 Мая 2022 в Новосибирске отменили воздушный пролет военной техники. Ранее планировалось выпустить в воздух другие вертолеты, однако в День Победы над центром города пролетел Су-34, а также два самолета ПО-2.
В воздушном параде должны были пролететь транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В и истребители-перехватчики МиГ-31. Но их не было.
В Центральном военном округе заявили, что вылет не состоялся из-за неблагоприятных погодных условий. При этом, где именно находится аэродром – неизвестно.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями на аэродромах вылета авиационная техника не будет принимать участие в параде в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной в Новосибирске",
объяснили в пресс-службе ЦВО.
Добавим, что в Новосибирске сохраняется солнечная погода с температурой до +12 градусов. День будет без осадков и сильного ветра.