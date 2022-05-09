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Posted 9 мая 2022, 05:53

Published 9 мая 2022, 05:53

Modified 17 сентября 2022, 07:29

Updated 17 сентября 2022, 07:29

Стали известны подробности отмены авиашоу на параде 9 Мая в Новосибирске

Стали известны подробности отмены авиашоу на параде 9 Мая в Новосибирске

9 мая 2022, 05:53
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В параде Победы в Новосибирске поучаствовал лишь один истребитель и два кукурузника. В пресс-службе ЦВО объяснили, что вылет остальной военной техники не состоялся из-за плохой погоды.

9 Мая 2022 в Новосибирске отменили воздушный пролет военной техники. Ранее планировалось выпустить в воздух другие вертолеты, однако в День Победы над центром города пролетел Су-34, а также два самолета ПО-2.

В воздушном параде должны были пролететь транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В и истребители-перехватчики МиГ-31. Но их не было.

В Центральном военном округе заявили, что вылет не состоялся из-за неблагоприятных погодных условий. При этом, где именно находится аэродром – неизвестно.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями на аэродромах вылета авиационная техника не будет принимать участие в параде в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной в Новосибирске",

объяснили в пресс-службе ЦВО.

Добавим, что в Новосибирске сохраняется солнечная погода с температурой до +12 градусов. День будет без осадков и сильного ветра.

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