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Posted 10 мая 2022, 04:53

Published 10 мая 2022, 04:53

Modified 16 августа 2022, 22:34

Updated 16 августа 2022, 22:34

13-летний подросток утонул в реке в Новосибирской области

13-летний подросток утонул в реке в Новосибирской области

10 мая 2022, 04:53
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Школьник в возрасте 13 лет утонул в реке в городе Каргате Новосибирской области 9 мая. Об этом Atas.info сообщил читатель.

«Сегодня в Каргате на местной речке утонул подросток 13 лет. Пока результата поиска нет. Завтра ждут водолазов», - рассказал местный житель.

Случившееся с 13-летним подростком Atas.info подтвердили в СУ СК России по Новосибирской области. Подробности пока не разглашаются.

«Четверо детей пошли купаться без родителей и один из них упал в реку. Сейчас идет проверка Коченевским межрайонным следственным отделом», - сообщили в ведомстве.

Напомним, 18 апреля в селе Вассино под Новосибирском случайно упала в реку и утонула 12-летняя девочка. Поиски её тела длились несколько дней.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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