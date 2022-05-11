ОГЭ 2022 в Новосибирске: русский язык и математика - расписание для 9 классов

Основной государственный экзамен разделен в Новосибирской области на три этапа. Школьникам предложено сдать его досрочно до 17 мая, а основной период начнется уже с 20 мая по 2 июля. Тем, кого не устроила оценка работы, либо по уважительной причине он не смог почувствовать в ОГЭ, можно прийти на пересдачу с 5 по 15 сентября.