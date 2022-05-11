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Posted 11 мая 2022, 03:44

Published 11 мая 2022, 03:44

Modified 17 сентября 2022, 07:31

Updated 17 сентября 2022, 07:31

ОГЭ 2022 в Новосибирске: русский язык и математика - расписание для 9 классов

ОГЭ 2022 в Новосибирске: русский язык и математика - расписание для 9 классов

11 мая 2022, 03:44
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Пора экзаменов начинается для школьников из Новосибирска с конца мая 2022 года. Ранее несколько старшеклассников написали досрочно ЕГЭ, а когда стартует сдача ОГЭ у учеников 9 классов – разбираемся с Atas.info.

Расписание ОГЭ-2022 в Новосибирске:

Основной государственный экзамен разделен в Новосибирской области на три этапа. Школьникам предложено сдать его досрочно до 17 мая, а основной период начнется уже с 20 мая по 2 июля. Тем, кого не устроила оценка работы, либо по уважительной причине он не смог почувствовать в ОГЭ, можно прийти на пересдачу с 5 по 15 сентября.

Согласно расписанию, утвержденному Министерством просвещения России, ребята в первую очередь напишут письменный тест по иностранным языкам 20 и 21 мая. Математика будет вторым экзаменом у выпускников 9 классов 24 мая. Следом ребята посетят ОГЭ по обществознанию - 27 мая.

Летние каникулы у школьников начнутся гораздо позже из-за сдачи предметов на выбор. В один день, 1 июня, сдают историю, физику, химию и биологию. 7 июня – информатику и географию, 10 июня – литературу. Русский язык выпадает на 15 июня.

Некоторые дисциплины идут также в резервные дни – в сентябре, а также в основной период на их сдачу выделяют по два дня. Подробнее можно ознакомиться по ссылке. На все экзамены выделяют около 3-4 часов.

Расписание ЕГЭ-2022 в Новосибирске:

ЕГЭ в Новосибирске начнут сдавать с 26 мая по 2 июля. Первой стартует химия, география и литература. Русский язык проведут 30 и 31 мая, информатику - 20 и 21 июня, а ин.яз - 16 и 17 июня.

Профильную и базовую математику запланировали на 2 и 3 июня, а на 6 число месяца - историю и физику. Единый госэкзамен по обществознанию напишут 9 июня, к биологии и письменному иностранному приступят 14 июня.

Напомним, ранее новосибирские школьники написали досрочно ЕГЭ и пятеро из них набрали высокие баллы. Сообщалось, что один стобалльник замечен на экзамене по русскому, другой по математике. Также максимальный результат набрали по химии, информатики и биологии.

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#Образование#Новосибирск#Новосибирская область
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