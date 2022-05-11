Сверхновую звезду в созвездии Девы засняли юные астрономы из Новосибирска

Напомним, ранее астроном из Новосибирска Алексей Поляков снял цикл жизни протуберанца. Его работа попала на международный форум. Также в марте он наблюдал Северное сияние за городом. По его словам, это явление произошло из-за вспышек на Солнце. Все объясняется, к тому же, магнитными бурями.