atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 11 мая 2022, 01:52

Published 11 мая 2022, 01:52

Modified 17 сентября 2022, 07:31

Updated 17 сентября 2022, 07:31

В Новосибирске официально завершили отопительный сезон-2022

В Новосибирске официально завершили отопительный сезон-2022

11 мая 2022, 01:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Тепло отключат в жилых домах новосибирцев в среду, 11 мая. На следующий день энергетики приступят к гидравлическим испытаниям теплосетей, сообщал ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Ещё перед майскими праздниками градоначальник подписал постановление о завершении отопительного сезона в 2022 году 11 мая. Сделать это раньше не было возможности из-за температурных колебаний в городе.

Подача тепла прекращается в квартиры и социальные объекты Новосибирска. Следом в домах перекроют горячую воду в рамках работ СГК по выявлению дефектов труб.

График отключений можно посмотреть здесь. Первыми без водоснабжения останутся жители зон ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5.

Материалы по теме
Мэрия, МВД и другие 200 зданий остались без отопления в центре НовосибирскаКогда отключат отопление в домах Новосибирска в апреле 2022: официальная информацияКогда отключат отопление в домах Новосибирска в мае 2022: официальная информацияГорячей воды не будет в Новосибирске: труп младенца, похороны военных, отопление
#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Отопление#Отопительный сезон
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика