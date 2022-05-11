В Новосибирске официально завершили отопительный сезон-2022

Posted 11 мая 2022, 01:52
Published 11 мая 2022, 01:52
Modified 17 сентября 2022, 07:31
Updated 17 сентября 2022, 07:31
Ещё перед майскими праздниками градоначальник подписал постановление о завершении отопительного сезона в 2022 году 11 мая. Сделать это раньше не было возможности из-за температурных колебаний в городе.
Подача тепла прекращается в квартиры и социальные объекты Новосибирска. Следом в домах перекроют горячую воду в рамках работ СГК по выявлению дефектов труб.
График отключений можно посмотреть здесь. Первыми без водоснабжения останутся жители зон ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5.