Карта обстрелов регионов России, граничащих с Украиной, за время спецоперации

Posted 12 мая 2022, 04:24
Published 12 мая 2022, 04:24
Modified 17 сентября 2022, 07:31
Updated 17 сентября 2022, 07:31
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков назвал обстрел села Солохи 11 мая 2022 самым тяжелым за прошедшие месяцы.
Как известно, всего семь субъектов РФ имеют границу с Украиной. Это области: Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская, Ростовская, а также Республика Крым. Практически все территории приграничных российских областей подвергались обстрелам с момента начала военной спецоперации. Приграничные поселки нередко обстреливают из минометов.
В апреле наибольший резонанс вызвали вертолетные атаки на нефтебазу в Белгороде. По ней 1 апреля два вертолета Ми-24 ВСУ выпустили ракеты и подожгли 8 топливных резервуаров. Последствия хуже были 14 апреля в Брянской области. В результате вертолетного обстрела поселка Климово там пострадали 8 жителей, включая двухлетнего ребенка. Подробнее в материале Atas.info.