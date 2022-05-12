Карта обстрелов регионов России, граничащих с Украиной, за время спецоперации

Как известно, всего семь субъектов РФ имеют границу с Украиной. Это области: Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская, Ростовская, а также Республика Крым. Практически все территории приграничных российских областей подвергались обстрелам с момента начала военной спецоперации. Приграничные поселки нередко обстреливают из минометов.