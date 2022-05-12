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Posted 12 мая 2022, 04:24

Published 12 мая 2022, 04:24

Modified 17 сентября 2022, 07:31

Updated 17 сентября 2022, 07:31

Карта обстрелов регионов России, граничащих с Украиной, за время спецоперации

Карта обстрелов регионов России, граничащих с Украиной, за время спецоперации

12 мая 2022, 04:24
Фото: Медиахолдинг1Mi.
При обстреле Белгородской области 11 мая с территории Украины погиб россиянин, шестеро ранены – сообщил губернатор Вячеслав Гладков. С Украиной граничат семь регионов России: каким атакам они подвергались за время спецоперации выяснил Atas.info.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков назвал обстрел села Солохи 11 мая 2022 самым тяжелым за прошедшие месяцы.

Как известно, всего семь субъектов РФ имеют границу с Украиной. Это области: Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская, Ростовская, а также Республика Крым. Практически все территории приграничных российских областей подвергались обстрелам с момента начала военной спецоперации. Приграничные поселки нередко обстреливают из минометов.

В апреле наибольший резонанс вызвали вертолетные атаки на нефтебазу в Белгороде. По ней 1 апреля два вертолета Ми-24 ВСУ выпустили ракеты и подожгли 8 топливных резервуаров. Последствия хуже были 14 апреля в Брянской области. В результате вертолетного обстрела поселка Климово там пострадали 8 жителей, включая двухлетнего ребенка. Подробнее в материале Atas.info.

За последнюю неделю ВСУ многократно обстреливали города на территории ДНР, сообщает РИА Новости.

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#Политика#Спецоперация#Боевые действия
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